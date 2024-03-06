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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ بالجامعات الفرنسية: مصلحة طرفي الحرب في غزة استمرار الصراع

الدكتور أحمد يوسف
الدكتور أحمد يوسف

أكد الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بالجامعات الفرنسية، أن فرنسا به جيش وخبراء من المتخصصين في الإسلام السياسي ومشاكل الشرق الأوسط، مستشهدا بجان بيير فيليو صاحب كتاب "كيف ضاعت فلسطين؟ ولماذا لم تنتصر إسرائيل" وهو واحد جمع بين التخصص في الإسلام السياسي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الكتاب يقدم توصيف جديد للقضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتحدث عن أن هذا صراع موتى وأن المتحاربين من مصالحهم استمرار الصراع ونهاية الصراع ستكون نهاية للمتحاربين.

وشدد على أن هذا الكاتب فرنسي يؤكد في كتابه أن هذا الصراع بالنسبة لإسرائيل تحكمه عوامل خارجية وبالنسبة لفلسطين تحكمه عوامل داخلية، موضحًا أن هذا صراع كل الأطراف فيه غير مستعدين العيش على أرض ولا يتعايشون عليها، منوهًا بأن إسرائيل أو حماس يريدون دائمًا أن يجعلوا العالم رهينة لهم.

 

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