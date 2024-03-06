مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

تستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها طرح كميات كبيرة من اللحوم بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 40 % أمام المواطنين فى معرض كبير استكمالا لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تتبناها الوزارة منذ 3 أعوام.





سبب طرح لحوم مخفضة

وفسّر الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سبب طرح لحوم بسعر 300 جنيه للكيلوجرام في منافذ الوزارة، مقابل ارتفاع سعرها عن ذلك لدى الجزارين ووصولها أحيانا إلى 500 جنيه.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية إن الوزارة توفّر اللحوم في المنافذ التابعة لها مباشرة، وبالتالي تقلل من الحلقات الوسيطة.

فارق السعر

وأضاف أن فارق سعر وصفه بالمعقول يسود في بعض الأحيان، ويكون ذلك نظرًا لنوع «قطعية اللحوم» والمكان وقيمة الإيجار الذي تُطرح فيه السلعة.

وأشار إلى أن المنافذ التي تنظمها الوزارة، تهدف إلى التصدي إلى أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، بحيث يتم خفضها مرة أخرى وصولًا إلى السعر العادل أو التنافسي.

ونوه بأنه قد يكون هناك في بعض الأحيان ارتفاع مبرر في السعر، في حين تتم مواجهة الارتفاع غير المبرر عبر الطرح في المنافذ لتقليل تدخل الحلقات الوسيطة وزيادة حجم المعروض.

توفير اللحوم



وقال محمد أحد بائعين اللحوم بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، إن الوزارة تعمل على توفير اللحوم بأسعار مخفضة منذ سنوات ، وذلك من لحوم المشروع القومي للبتلو والتى تبنته الوزارة مؤخرا لزيادة كمية اللحوم المطروحة أمام المواطنين

وأضاف " محمد " خلال تصريحات ل"صدى البلد " ، أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا أكبر مبادرة تم إقامتها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث إنها توفر اللحوم بتخفيضات تصل لـ 40% ، موضحًا أن كيلو اللحوم فى الخارج تتراوح من 400 ل 500 جنيها، بينما توفره الوزارة ب 300 جنيها.

وأكد أن الوزارة تسعى للتوسع فى زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض من أجل توفير السلع أمام المواطنين بأسعار مخفضة أمام المواطنين لخلق حالة من التنافس فى الأسواق.





أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء



يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بي350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

