انخفاض كبير في أسعار اللحوم

قدمت مذيعة صدى البلد ملك ريان تغطية خاصة عن توقعات بانخفاض أسعار اللحوم الفترة المقبلة.

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي الطازج بسعر 320 جنيها للكيلو بدلًا من 480 جنيها كما يتم طرح اللحوم الطازجة السوداني بسعر 250 جنيها للكيلو، بجانب توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ وشوادر المعارض بكافة المحافظات.



ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلى، وجود انخفاض كبير فى أسعار السلع، ومنها اللحوم والدواجن والبيض بنسب تصل إلى 40%، خلال رمضان، مع توفير سلع أخرى كالسكر، وقال: "كيلو اللحم القايم سيصل إلى 130، ويصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيها وهنرجع للوضع الطبيعي".

وثمن النائب عبد السلام الجبلى خلال مداخلة تليفزيونية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونيو، والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لافتا إلى أن المنظمة شعرت بوجود نهضة حقيقية فى مصر بالقطاع الزراعى، متابعا أن زيارة منظمة الفاو استهدفت معرفة ما يدور على أرض الواقع فى مصر، مشيرا إلى أن هناك نظرة إعجاب لما تقوم به الدولة المصرية حاليا.



ونوه رئيس زراعة الشيوخ، بأن التوسع الأفقى يقارب الـ4 ملايين فدان، وهذا الرقم كبير، مؤكدا أهمية المراكز البحثية فى مصر والتى تعمل على زيادة الإنتاجية لكافة المحاصيل، مشيرا إلى أن الانتاج المحلى الذى يحدث الآن خاصة بعد الأزمة، زاد بشكل كبير فى المحاصيل الاستراتيجية، وهذا ينعكس على انخفاض أسعار السلع.



أيضا أكد رئيس زراعة الشيوخ أن انخفاض سعر الدولار إلى 50 يؤكد الثقة الكاملة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا الى انه وفقا لمعلومات مؤكدة سيكون هناك انخفاض كبير فى السلع خلال شهر رمضان مع وفرة كافة السلع.

في ذات السياق قال سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن واللحوم ستنخفض وأن المستهلك سيشعر بانخفاض الأسعار بعد انتهاء دورة الإنتاج والذي تأخذ ٤٥ يوماً ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى ٩٠ ج للمستهلك في منتصف شهر رمضان.



وأوضح أن المواطن سيشعر بانخفاض أسعار كل السلع الغذائية وبعيدا عن المعارض بدء من منتصف شهر رمضان.

أيضا سبق وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة والتراجع الحاد في أسعار الدولار في السوق السوداء واقترابه من السعر الرسمي ، بالإضافة إلى افتتاح معارض أهلا رمضان والتي توفر لحوماً طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة.



فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم.

كما قال إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن البرازيل أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم، نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية،مشيرا إلى انه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.



كما أوضح أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل، ولذلك من المرجح أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024.

على جانب آخر افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية ما يزيد عن 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية، حيث يتم إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب العديد من الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع و يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%، وتتضمن المعارض سلع السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.