محمد جمعة عن مسلسل صلة رحم: فكرة العمل مهمة جداً وتمس حالات كثيرة

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.



تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلمبخطوات خارج إطارالقانون لإستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير منالمشاكل والأزمات المُعقدة، ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية،الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولاد

ومن جانبه يقول محمد جمعة أؤدي شخصية الطبيب "خالد" الذي سيشرف على العملية، وهناك من سيرى بأن ما يقوم به صحيح، وآخرونسيجدونه خطأ وفي النهاية الحكم للمشاهد. "خالد" انسان يتحلى بكل صفات الانسان الخيّر منها والشرير، الهدوء والعصبية، حب النفس وحب الغير، علاقته بحسام تتميز بالندية الشديدة تتحول إلى علاقة شراكة ثم إلى علاقة نذالة، هناك تطور دائم للشخصية، وهو حلقة الوصلفي القصة".

ويضيف محمد جمعة "القصة شجعتني على المشاركة في المسلسل، وفكرة العمل مهمة جداً وتمس حالات كثيرة والفكرة إنسانيا صعبة جداً،بأنني أريد طفلاً ولكنني غير قادر على إنجابه، واللجوء إلى عنصر بديل يؤدي عني هذه المهمة، ونحن نتناول الموضوع من مختلف الجوانب،ويُشير إلي أنه يتفاءل بالتعامل مع اياد نصار وأسماء أبو اليزيد، بعد نجاحهم معا في "هذا المساء".

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وآخرين... ومن تأليف هشام عبيه،وإخراج تامر نادي، يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".