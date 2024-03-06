عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد جمعة عن مسلسل صلة رحم: فكرة العمل مهمة جداً وتمس حالات كثيرة

صدى البلد

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.


تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلمبخطوات خارج إطارالقانون لإستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير منالمشاكل والأزمات المُعقدة، ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية،الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولاد

ومن جانبه يقول محمد جمعة أؤدي شخصية الطبيب "خالد" الذي سيشرف على العملية، وهناك من سيرى بأن ما يقوم به صحيح، وآخرونسيجدونه خطأ وفي النهاية الحكم للمشاهد. "خالد" انسان يتحلى بكل صفات الانسان الخيّر منها والشرير، الهدوء والعصبية، حب النفس وحب الغير، علاقته بحسام تتميز بالندية الشديدة تتحول إلى علاقة شراكة ثم إلى علاقة نذالة، هناك تطور دائم للشخصية، وهو حلقة الوصلفي القصة".

ويضيف محمد جمعة "القصة شجعتني على المشاركة في المسلسل، وفكرة العمل مهمة جداً وتمس حالات كثيرة والفكرة إنسانيا صعبة جداً،بأنني أريد طفلاً ولكنني غير قادر على إنجابه، واللجوء إلى عنصر بديل يؤدي عني هذه المهمة، ونحن نتناول الموضوع من مختلف الجوانب،ويُشير إلي أنه يتفاءل بالتعامل مع اياد نصار وأسماء أبو اليزيد، بعد نجاحهم معا في "هذا المساء".

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وآخرين... ومن تأليف هشام عبيه،وإخراج تامر نادي،    يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".

تامر نادي هذا المساء محمد جمعة مسلسل صلة رحم يسرا اللوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن عن إحباط هجوم حوثي لاستهداف مدمرة

600 موظف في جوجل يحثون الشركة على قطع رعايتها لمؤتمر إسرائيلي.. تفاصيل

تقنين وضع «التربي»|50 ألف جنيه عقوبة مزاولة المهنة دون تصريح بـ«قانون المقابر»

دعاء الأرق عند الاستيقاظ من النوم في الليل.. ردده ترزق براحة البال

هتكمل معاك لسنة.. طريقة آمنة لتخزين ياميش رمضان

إعلامي يفجّر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي حول هذا اللاعب بتشكيل الفريق بمباراة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستون مارتن على كورنيش جدة نهاية الأسبوع.. تفاصيل

بفستان مكشوف .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة |شاهد

السيارة العضلية.. انطلاق دودج تشارجر الكهربائية بالكامل| ما أهم ميزاتها؟

حظك اليوم الأربعاء 6-3-2024 وتوقعات الأبراج على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ