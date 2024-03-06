أسماء أبو اليزيد تشرح صعوبات شخصيتها في مسلسل «صلة رحم»

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.



وتنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم بخطوات خارج إطار القانون لاستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة، ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولاد.



من زاويتها تقول أسماء أبو اليزيد: "قررنا طرح القصة وتناولها من أبعاد مختلفة وهذا ما يميز "صلة رحم" بالنسبة لي، أقدم شخصية حنان ويمكننا أن نقول بأنها الرحم الذي يوطد علاقة الحب الموجودة بين حسام وزوجته ليلى"، وتوضح "هناك ظروف كثيرة في حياة حنان دفعتها إلى القبول بتأجير رحمها علماً بأنها غير مطلّعة على التفاصيل ولم تكن مدركة بوجود هذا الإجراء، وبالتأكيد لا يغيب الشك عنها ان كان هذا الإجراء مقبولاً دينيًا.. خصوصاً أن هذا الإجراء، لم يكن بالنسبة لها الاختيار الأفضل ولكنها أُجبرت على القبول به بسبب ظروفها".



وتشرح بعض الصعوبات التي تعيشها حنان "هي تريد أن تهرب من طليقها فرج، كما أنها تعاني من ضائقة مادية لا تسمح لها بالهروب وهي شخصية وحيدة تجمعها مشاعر ارتياح بحسام بعد أن تربطها به علاقة زواج حتى لو كانت العلاقة تقتصر على تأجير رحمها، إذ إن الاتفاق منذ البداية هو أن حنان تؤجر رحمها فقط وهي ليست والدة الطفل، المشاعر بينهما تتركز حول رعاية هذا الكائن الجنين وهذه هي الشراكة بين حسام وحنان.. أما الشائك في هذه العلاقة فمن هو صاحب الحق بهذا الطفل؟ لأنه من الناحية الجينية هو طفل ليلى وحسام ولكن في رحم حنان".

وتؤكد أسماء أن هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعها بإياد نصار ومحمد جمعة، لكنه الأول الذي يجمعها بالمخرج تامر نادي، وتقول عن هذا التعاون "سعيدة جداً بهذا التعاون، لأنه متفهم وشغوف جداً، فهو يعطي كل شخصية حقها".

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وآخرين.. ومن تأليف هشام عبيه،وإخراج تامر نادي، يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".