عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسماء أبو اليزيد تشرح صعوبات شخصيتها في مسلسل «صلة رحم»

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.


وتنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم بخطوات خارج إطار القانون لاستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة، ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولاد.
 

من زاويتها تقول أسماء أبو اليزيد: "قررنا طرح القصة وتناولها من أبعاد مختلفة وهذا ما يميز "صلة رحم" بالنسبة لي، أقدم شخصية حنان ويمكننا أن نقول بأنها الرحم الذي يوطد علاقة الحب الموجودة بين حسام وزوجته ليلى"، وتوضح "هناك ظروف كثيرة في حياة حنان دفعتها إلى القبول بتأجير رحمها علماً بأنها غير مطلّعة على التفاصيل ولم تكن مدركة بوجود هذا الإجراء، وبالتأكيد لا يغيب الشك عنها ان كان هذا الإجراء مقبولاً دينيًا.. خصوصاً أن هذا الإجراء، لم يكن بالنسبة لها الاختيار الأفضل ولكنها أُجبرت على القبول به بسبب ظروفها".
 

وتشرح بعض الصعوبات التي تعيشها حنان "هي تريد أن تهرب من طليقها فرج، كما أنها تعاني من ضائقة مادية لا تسمح لها بالهروب وهي شخصية وحيدة تجمعها مشاعر ارتياح بحسام بعد أن تربطها به علاقة زواج حتى لو كانت العلاقة تقتصر على تأجير رحمها، إذ إن الاتفاق منذ البداية هو أن حنان تؤجر رحمها فقط وهي ليست والدة الطفل، المشاعر بينهما تتركز حول رعاية هذا الكائن الجنين وهذه هي الشراكة بين حسام وحنان.. أما الشائك في هذه العلاقة فمن هو صاحب الحق بهذا الطفل؟ لأنه من الناحية الجينية هو طفل ليلى وحسام ولكن في رحم حنان".

وتؤكد أسماء أن هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعها بإياد نصار ومحمد جمعة، لكنه الأول الذي يجمعها بالمخرج تامر نادي، وتقول عن هذا التعاون "سعيدة جداً بهذا التعاون، لأنه متفهم وشغوف جداً، فهو يعطي كل شخصية حقها".

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وآخرين.. ومن تأليف هشام عبيه،وإخراج تامر نادي،  يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".

مسلسل صلة رحم محمد جمعة أسماء أبو اليزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

تحرك جديد.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024

ترشيحاتنا

مع زيادة الطلب.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024 في الأسواق

الدستورية تحتفل بيوم الوفاء لجميع قضاتها .. اليوم

دعاء المسلم لنفسه بعد العبادات.. يرجى له القبول

هذه الحالات تحصل على المساعدات الاستثنائية بمشروع قانون «الضمان الاجتماعي»|تعرف عليها

عباية خليجي .. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

200 جنيه دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستون مارتن على كورنيش جدة نهاية الأسبوع.. تفاصيل

بفستان مكشوف .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة |شاهد

السيارة العضلية.. انطلاق دودج تشارجر الكهربائية بالكامل| ما أهم ميزاتها؟

حظك اليوم الأربعاء 6-3-2024 وتوقعات الأبراج على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ