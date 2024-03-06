نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يعتصمون في بهو مجلس النواب الهولندي| شاهد

تظاهر نشطاء مناصرون للفلسطينيين بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في بهو مجلس النواب الهولندي.

وقررت مجموعة من حوالي 25 شخصًا الجلوس على الأرض مقابل المصعد المؤدي إلى قاعة الاجتماع، مرددين شعارات مؤيدة للفلسطينيين، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.



وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر

وبعد نصف ساعة من اعتصامهم، تدخل عناصر من الشرطة، واقتادوا المتظاهرين خارج المبنى.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

فيما وصف رئيس مجلس النواب مارتن بوسما الاضطرابات بأنها مستهجنة، حيث أكد أنه سيتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة.

