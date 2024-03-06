كنت أتمنى أوروبيا.. شوبير يعلق على حكم نهائي كأس مصر

علق الإعلامي الرياضي احمد شوبير، على حكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “كنت أتمنى حكم أوروبي لأن المستويات كبيرة في الدوري الأوروبي على كل شيء”.

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.