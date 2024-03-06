ضبط 11 شخص ينقبون عن الآثار بالشرقية والإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن (الشرقية – الإسماعيلية) عن ضبط 4 عمال، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ، وتبين وجود حفرة وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

كما تم ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ، وتبين وجود حفرتين وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.