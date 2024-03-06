عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كميات كبيرة من المخدرات والسلاح .. الشرطة تداهم أوكار المجرمين ب3 محافظات

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( أسوان - دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى) و تنفيذ (820) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط  تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية  تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدرى "الحشيش، هيروين"- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (4متهمين). 

كما تى ضبط (5) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية المحكوم عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد رفع الفائدة 6%.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

مصدر رفيع المستوى: تمويل صندوق النقد يزيد من تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي

الشهر العقاري ينفي شائعة الربط بوحدات تنفيذ الأحكام

مصدر رفيع المستوى: توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة

موازنة البرلمان: توحيد سعر الصرف صفعة على وجه السوق الموازية

البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

نداء عاجل من صحة غزة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن المجاعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ