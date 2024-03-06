الجثة بجوار التوك توك.. كشف لغز مقـ.تل سائق أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان، بالعثور على جثة سائق بجوار مركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى وعامل، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، ما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.