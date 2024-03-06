سرقة 4 مزارع دواجن.. الأمن يكشف لغز الجرائم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، من ضبط 10 عمال، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة مزارع الدواجن بأسلوب “تسلق السور وقص الأقفال”، وبحوزتهم "بندقية آلية – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات - 2 مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" - مقص كبير الحجم".

وإعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقات بدائرتى مركزى شرطة المنصورة بالدقهلية، وبلبيس بالشرقية، وأرشدوا عن المسروقات.

وفى مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط 9 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة 10 صناديق حديدية "تستخدم لحجز المخلفات عن المجرى المائى لترعة النوبارية" بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام سيارتين، وأرشدوا عن المبلغ المالى المتحصل من بيع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.