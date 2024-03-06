35 فردا محليا.. الأمن يداهم بؤر تجارة السلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديريتى أمن (البحيرة- المنيا) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ففى مديرية أمن البحيرة تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهما (25 فرد محلى) .

وفى مديرية أمن المنيا تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص.. وبحوزتهما (10 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض) .

مواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.