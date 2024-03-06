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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. رضا بين الطلاب والأهالي.. أولياء الأمور يؤكدون : أحسن من السنة اللي فاتت.. وخبير تربوي يكشف مزاياه

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

فاز جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 برضا الطلاب وأولياء الأمور والخبراء التربويون ، دون حدوث اي شكاوى او استغاثات من تفاصيله مثلما يحدث كل عام .

فبعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وتم إعلانه في بيان رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توالت ردود الافعال التي تعبر عن حالة الرضا التام عن تفاصيل ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

اتحاد طلاب المدارس : يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان

فمن جانبه .. أشاد اتحاد طلاب مدارس مصر بـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وقال اتحاد طلاب مدارس مصر في بيان رسمي، ان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد ، يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

 

ماذا قال أولياء الأمور ؟

قالت أماني الشريف ، مؤسس اتحاد المدارس التجريبية ، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، هو الأفضل في ترتيب المواد والأفضل في الفواصل الزمنية بين كل مادة هذا العام  ، وراعى الثلاث شعب من حيث ترتيب المواد
حتى المواد الغير مضافة أصبح في فرق يوم بينهم ، ولم يظلم أحد 


وأضافت مؤسس اتحاد المدارس التجريبية  : في العام الماضي والذي يسبقه في جدول الثانوية العامة ، كان الفاصل بين كل مادة والأخرى يوم او يومين  ، اما هذا العام يومين وثلاثة ، والحمد لله ان الفيزياء في أول الجدول قبل ضغط الامتحانات وهناك ثلاث ايام قبلها 
 

واستكملت مؤسس اتحاد المدارس التجريبية  تصريحاتها : اعتقد لو هناك شعبة من حقها تعترض على جدول امتحانات الثانوية العامة ، فستكون الادبية لأن مادة التاريخ تحتاج وقت اكثر من الفلسفة ، وكان يمكن استبدال الفلسفه بالتاريخ ، بحيث الفلسفه تكون يوم ٢٩ يونيو والتاريخ يوم ١٧ يوليو ، أما الشعبة الرياضية اعتقد جدولهم هو الافضل بالنسبه لهم 
 

وأكدت مؤسس اتحاد المدارس التجريبية  أنه بعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ،هناك عدة مطالب يطالب بها أولياء الأمور ، حيث نتمنى من الوزارة مثلما راعت الجدول للكل أن تراعي ايضا الامتحان والأسئلة،  وأن تكون الأسئلة مناسبة مع وقت الامتحان وألا يكون هناك سؤال يحتمل أكثر من إجابة  ، مع اختيار مراقبين يراعون الله تعالى أثناء المراقبة والتفتيش ، ونتمنى أيضا مراعاة التصحيح وأن يكون هناك أمانة وضمير ، وأن تكون الترجمة صحيحة في الامتحانات والصور والرسومات واضحة ونتعلم من أخطاء الماضي ولا نكررها..

كما شددت مؤسس اتحاد المدارس التجريبية  على أهمية دور المديريات والإدارات والمدارس في تهيئة اللجان والديسكات والإضاءة والنظافة والتهوية وعدم تسريب وتداول الامتحانات ، وضبط حالات الغش فورا ومعاقبتهم والاعلان عنهم ليكونوا عبره للكل سواء طالب أو مراقب أو مسئول .

ومن جانبها قالت منى أبو غالي مسئول جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب : ارى أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، مريح عن جدول لعام الماضي ، بخصوص علمي رياضة 
 

وقالت غادة النوبي - ولية أمر : انا شايفه الجدول السنه دى ما شاء الله احسن بمراحل من جداول السنين اللى فاتت

 

5 مزايا في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أمس الاثنين. 

وقال الدكتور تامر شوقي، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 هو الأفضل مقارنة بالأعوام السابقة، وراعى بشكل جيد تكافؤ الفرص بين طلاب الشعب الثلاثة.

 

وأضاف أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يتميز بما يلي:
-  عدم تجاوز عدد الامتحانات في  الأسبوع الواحد امتحانين فقط، ما يسمح للطلاب بالمراجعة الجيدة قبل الامتحانات.

-  فصل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع عن الامتحانات في المواد الأساسية، ما يبعد الطالب عن التشتت في الاستعداد للامتحانات ما بين المواد غير المضافة والمواد المضافة. 

-  مراعاة توحيد الفواصل الزمنية قبل المواد المشتركة بين الشعب الثلاثة (وهى اللغات)،  وكانت في العام الماضى هي المشكلة الأبرز، والتى تضرر منها طلاب شعبة علم الرياضة بالذات قبل اللغة الأجنبية الأولى. 

-  توزيع امتحانات مواد شعبة رياضة الزائدة بشكل جيد لا يؤثر على استعداد الطالب لها بشكل جيد أو على استعداده للمواد الأخرى، حيث تم وضع امتحان الديناميكا بعد انتهاء امتحانات الشعب الأخرى في يوم منفصل 20 يوليو، وبعد 3 أيام من الامتحان السابق عليها.

- كما تم وضع امتحان التفاضل والتكامل  في يوم 13 يوليو بعد 3 أيام من الامتحان السابق عليه وقبل 4 أيام من الامتحان التالي له، وهو ما يسمح للطالب بالاستعداد الجيد للامتحانات.

وفي النهاية، أكد الدكتور تامر شوقي أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جيد ولم يبق إلا استعداد الطالب له.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي :

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

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