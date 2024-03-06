تفاصيل مصرع طالب على يد زميله في مشاجرة أمام مدرسة بالقليوبية

شهدت مدرسة كفر منصور الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية مشاجرة بين طالبين بالصف الأول والثانى أمام المدرسة بسبب معاكسة فتاة، حيث قام على أثرها طالب بطعن زميله بسلاح أبيض "كتر" ، فى بطنه أدى إلى مصرعه فى الحال تم نقل الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وجارى القبض على الطالب المتهم، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة بين طالبين أمام مدرسة الثانوية العامة بقرية كفر منصور التابعة، بين عدد من الطلاب بأسلحة بيضاء.



وبالانتقال والفحص تبين قيام طالب يدعى " عبدالرحمن ك " 17 سنة بالصف الثانى الثانوى العام، بطعن طالب يدعى " عبدالله صبحى عزوز" 16 سنة فى الصف الأول الثانوى، أمام المدرسة، بسبب تربص المتهم للمجنى عليه على إثر مشاجرة نشبت بينهم يوم الأحد الماضى وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم، فقرر الانتقام منه والتعدى عليه اليوم أمام المدرسة بسلاح أبيض " كتر" ، وتم نقل جثة المتوفى للمستشفى، وجارى ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.