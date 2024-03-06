«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واكس “تويتر سابقا” مقطع فيديو يجمع الضحية نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العريش" والتي توفيت قبل أيام بعد تعرّضها لابتزاز إلكتروني وزميلتها المتهمة شروق أحمد.

فيديو نيرة صلاح وشروق أحمد قبل الواقعة

كشف الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت نشرته الضحية نيرة صلاح في 5 ديسمبر 2023 عن خروج نيرة والمتهمة شروق في نزهة ويبرز الفيديو مشاهد المحبة والمودة بينهما، وكان ذلك في منطقة الريسة بالعريش.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: