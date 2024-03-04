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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسين في مشهد "الفريست لوك" وهو مصطلح يطلق على اللقاء الأول بين العروسين بعد ارتداء كل منها ملابس الزفاف الا ان هذا المشهد انقلب عكس ما هو متوقع وتحول الي مشادة كبيرة بين العروسين على بدلة العريس .

بدلة العريس تتسبب في افساد فرحة العروسين 

بدأ الخلاف بين العروسين في مقطع الفيديو المتداول بتعليق العروسة على بدلة زوجها خلال النظرة الاولى قائلة: "إحنا متفقناش على البدلة دي"، حيث ظهر العريس وهو يقدم بوكيه الورد لزوجته التي تجاهلته تمامًا معلقة على البدلة في حالة من الضيق. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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