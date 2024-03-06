بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو والتي تظهر تشققات كبيرة في إحدى مزارع منطقة أولاد أبو عائشة والسبيعة بجنوب العاصمة الليبية طرابلس ما اثار خوف وهلع المواطنين في ليبيا.

تشققات بجنوب طرابلس

أثارت تشققات الأرض في جنوب العاصمة الليبية طرابلس حالة من الخوف والهلع بين الليبيين وأعلنت بعدها وزارة البيئة أن يوجد هناك فريقا من مراقبة شؤون البيئة في منطقة السبيعة يراقب تلك التشققات الأرضية، لإعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التاالي.