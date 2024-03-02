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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

المصرية ميساء خليفة..
المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية

ظهرت مصرية تدعي ميساء خليفة  في فيديو مع الكوميدي المغربي الزوبير هلال، وخطفت قلوب المغاربة، بحديثها الطليق باللسان المغربي الدارج، وجعلت الآلاف يعيدون مشاركة المقطع ويعبرون عن إعجابهم بها.

مصرية تتحدث اللهجة المغربية بطلاقة

 ظهرت الشابة في المقطع والذي أصبح  الترند الأول في المغرب وتم تداوله عبر تطبيق اليوتيوب وتم تسجيله مع أحد الكوميديين المغاربة خلال زيارته لمصر وهو الزوبير هلال والتي تحدثت معه  باللغة المغربية الدارجة وذلك بكل طلاقة، بل وحتى اللغة الأمازيغية والتي تعتبر لغة ثانية في المغرب وكأنها ولدت بين عادات وتقاليد الدولة المغربية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

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