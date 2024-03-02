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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

صدى البلد

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل جديدة في قضية استغلال القاصرات والاتجار بهن على يد شخص، حيث تبين أن المتهم استغل قرابة 100 فتاة قاصر وقام بالإيقاع بهن وتحصل منهن على مقاطع مصورة ومخلة بالآداب.

قضية استغلال قاصرات أجنبيات 

أحالت النيابة أكبر قضية اتجار في قاصرات من جنسيات أجنبية مختلفة من خلال تصويرهن في مقاطع إباحية، حيث تنظر محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، أولى جلسات محاكمة المتهم باستقطاب قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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