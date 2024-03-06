مباراة تكتيكية قوية.. جوزيه جوميز يعلق على مواجهة الأهلي في كأس مصر

نشر الإعلامي أمير هشام جزءا من تصريحات جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب أمير هشام: جوميز: تحضيرنا للمواجهة مثل أي مباراة ونحن مستعدون للعب لقاء جيد وأنتظر من اللاعبين تقديم أداء قوي.
- هي مباراة تكتيكية قوية بين الأهلي والزمالك، صحيح أن الفريقين ليسا في مستواهما المعهود لكن من المهم لي وللنادي الفوز بالكأس.
- الزمالك فريق معتاد على الفوز بالألقاب ويجب أن نثبت ذلك في المواجهة المقبلة.
- سعيد بوجودي مجدداً في السعودية ورؤية أصدقائي من جديد.
مباراة الأهلي والزمالك
وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.