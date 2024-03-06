أرملة نافالني تدعو الروس إلى الاحتجاج يوم الانتخابات ضد السلطات الروسية

دعت يوليا نافالني، أرملة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، إلى الاحتجاج يوم الانتخابات ضد السلطات الروسية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قالت يوليا إنه كجزء من الاحتجاج، يجب على الناس تشكيل طوابير طويلة في مراكز الاقتراع في منتصف نهار 17 مارس المقبل.

وقالت في رسالة بالفيديو: "نحن بحاجة إلى استغلال يوم الانتخابات لنظهر أننا موجودون وأن هناك الكثير منا".

وتوفي إليكسي نافالني فجأة في مستعمرة جزائية روسية في 16 فبراير. وقد ألقت باللوم على الرئيس فلاديمير بوتين في وفاته.

وأطلق على دعوتها للاحتجاج يوم الاقتراع اسم "منتصف النهار ضد بوتين".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس المقبل.

وقالت أرملة نافالني إن الحضور إلى مراكز الاقتراع في نفس الوقت كان "إجراءً بسيطًا وآمنًا للغاية" ولا يمكن للسلطات حظره، لكنه سيسمح للأشخاص ذوي التفكير المماثل "برؤية أن هناك الكثير منا وأننا أقوياء". ".