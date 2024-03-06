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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مديرة صندوق النقد الدولي: الاتفاق مع مصر خطوة مهمة في الشراكة القوية المستمرة

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الثلاثاء، إن التوصل لاتفاق بين مصر والصندوق؛ خطوة مهمة في الشراكة القوية المستمرة مع مصر.


وأضافت جورجييفا - في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" اليوم - "هذه خطوة مهمة في شراكتنا القوية المستمرة مع مصر. ونحن ملتزمون بالمساعدة في استقرار وتعزيز الاقتصاد لصالح الشعب المصري".


وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن - في وقت سابق - نجاح الحكومة في الوصول إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق، ورفع قيمة قرض صندوق النقد، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه عقب توقيع الاتفاق؛ تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع نحو 9 مليارات دولار.

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