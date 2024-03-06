محافظ المركزي: رفع الفائدة يستهدف احتواء التضخم والحفاظ على قيمة الجنيه

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، خلال الاجتماع الاستثنائي اليوم، يهدف لاحتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره النزولى حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط.

أشار إلى أن القرار يهدف إلى الوصول بأسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة؛ والحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى من خلال تضييق فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين والذي بدوره يعزز من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية.

ولفت إلى أن وجود سعرين للصرف "مرض" يضرب الاقتصاد ويفقد الثقة في العملة المحلية، ويجعل هناك سعرين لكل السلع، مؤكدا على أن تركيز المركزي خلال الفترة الأخيرة انصب على توفير الدولار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.