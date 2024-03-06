تنمية الصادرات: قرار البنك المركزي انعكس على بيع العملاء للدولار|فيديو

قال محمد أبو السعود نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزي هو قرار استثنائي؛ لوضع أسس لمواجهة السوق الموازية للدولار، مؤكداً أن إجراءات البنك المركزي استثنائية، وهي حزم متكاملة للسياسات المالية.

قرار البنك المركزي يحارب التضخم

وأضاف محمد أبو السعود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولار متوفر في البنوك بهدف توفيره للتصنيع و التصدير، لافتا إلى أن هناك فائضا من الدولار يتم استخدامه للإفراج عن السلع الاستراتيجية.

وأشار رئيس بنك تنمية الصادرات إلى أن هناك طلبات كثيرة من العملاء ، و يتم العمل على توفير الدولار لهم، مضيفاً أن قرار البنك المركزي يحارب التضخم ويدعم السلع الاستراتيجية.

وأكد محمد أبو السعود نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، أن قرار البنك المركزي انعكس على بيع العملاء للدولار، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ كل الإجراءات للإفراج عن البضائع الاستراتيجية في الميناء.