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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

دفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ببعض الوجوه الشابة، في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة كوبنهاجن بملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل المان سيتي المباراة بأفضلية فوزه ذهابا خارج أرضه (3-1)، ما يعني حاجته للتعادل أو الفوز بأي نتيجة، فضلا عن الخسارة بفارق أقل من هدفين، للتأهل.

ومنح المدرب الإسباني الفرصة لمدافعه الشاب ريكو لويس للبدء في الخط الخلفي، كما هو الحال مع أوسكار بوب في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، إلى جانب كايل ووكر، ناثان آكي، جون ستونز، فيل فودين، برناردو سيلفا.

ويضم تشكيل الفريق السماوي كل من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ريكو لويس، أكانجي، روبن دياز، جفارديول.

الوسط: كوفاسيتش، رودري، نونيز.

الهجوم: بوب، هالاند، ألفاريز.

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