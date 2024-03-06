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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يواصل السقوط في الدوري بالتعادل مع فاركو

بيراميدز
بيراميدز

سقط بيراميدز في فخ التعادل مع ضيفه فاركو، بنتيجة 1-1، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الخامسة عشر للدوري المصري.

تقدم عمرو جمال بهدف لصالح فاركو من ضربة جزاء في الدقيقة 30، ولكن إبراهيم عادل أدرك التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 53.

وعاد إبراهيم عادل لهز الشباك بعد غياب طويل منذ أن سجل في مرمى البنك الأهلي يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي بالدوري وتعرض لإصابة قوية في شظية القدم.

ولم يفز بيراميدز في آخر مباراتين بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 0-3 والتعادل مع نواذيبو الموريتاني بنتيجة 2-2.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 22 نقطة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في المركز الرابع من 11 مباراة.

وارتفع رصيد فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر من 14 مباراة.           

 

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