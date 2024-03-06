قدوة| تصريحات نارية من فيتوريا عن محمد صلاح

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن تفاصيل علاقته مع محمد صلاح قائد الفراعنة عقب الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال فيتوريا في حوار مطول مع صحيفة (أبولا) البرتغالية إن الاتفاق مع مسؤولي الاتحاد المصري تمثل في قيادة الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2026 موضحًا أن الرحلة كانت ممتعة للغاية مع منتخب مصر رغم الرحيل.

وواصل: "محمد صلاح نجم ليفربول قدوة للجميع ولكن لا أحد يرغب أن يمر بما حدث مع صلاح عندما غادر وعمره 20 عامًا، يريدون تكرار ما حدث في الجزء الثاني من حياته المهنية فقط".

وأكمل: "التعامل مع صلاح سهل جدًا، ليس فقط بسبب جودته في الملعب، ولكن أيضًا بسبب شخصيته الشاملة للغاية، التي تتمتع بحس المسؤولية، فرديًا وجماعيًا".

وأتم تصريحاته: "كانت لدينا علاقة ممتازة، كان هو قائد الفريق، وكنت أنا المدرب، وناقشنا العديد من القضايا المهمة بالنسبة لنا. ومن الواضح أنني أحببت الجانب الكروي والجانب الشخصي في صلاح".