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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالورود| استقبال بعثة الأهلي بالسعودية قبل نهائي كأس مصر.. صور

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، وصلت منذ قليل إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وتم استقبال بعثة الأهلي بحفاوة كبيرة وبالورود فور وصولهم لمطار الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ورافق البعثة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للمباراة.

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