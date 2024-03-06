كأس مصر| الأهلي يخوض مرانه الأول بالسعودية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة القادم في نهائي بطولة كأس مصر.

خاض الأهلي مرانه على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، بعد أن كانت بعثة الفريق قد وصلت إلى مدينة الرياض ظهر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.