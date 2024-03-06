عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ يرفض التفريط في نجم الفريق لصالح ريال مدريد

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

قدم ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لبايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، وعدًا للجماهير البافارية بشأن نجم الفريق ألفونسو ديفيز.

وينتهي تعاقد ديفيز مع البايرن بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء قوية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب الكندي بانتهاء الموسم الجاري.

وقال إيبرل، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا: "لم أتحدث مع ألفونسو ديفيز بشأن تجديد عقده حتى الآن".

وأضاف المدير الرياضي الجديد لبايرن ميونخ، بحسب ما نشر فابريزيو بحسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "ولكن لدي أمل دائمًا، فالقصة ما تزال مفتوحة، ولن أتخلى عنه".

وكانت تقارير ألمانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد عرض 35 مليون يورو لضم ديفيز، بينما اشترط بايرن الحصول على 50-60 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، حال عدم تجديد عقده.

وترددت أنباء حول نية بايرن ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر ميلان، حال رحيل ديفيز عن أليانز آرينا.

جدير بالذكر أن إيبرل تولى منصب المدير الرياضي في بايرن قبل أسبوعين فقط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

موضوعات متعلقة

نهائي كأس مصر| رامي ربيعة: جاهزون لمباراة الزمالك.. ونسعى للتتويج باللقب

بالعلامة الكاملة| تأهل 6 مصريين إلى نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

رسميًا| حسم موقف محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول

تغلبنا عليهم 3 مرات| تصريحات نارية من كولر قبل مواجهة الزمالك

بالورود| استقبال بعثة الأهلي بالسعودية قبل نهائي كأس مصر.. صور

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أفشة قبل الوصول إلى السعودية

كأس مصر.. السفير المصري بالسعودية يستقبل بعثة فريق الأهلي

كأس مصر| بعثة الأهلي تصل مطار الرياض استعدادا لمواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

600 ألف دولار و2000 ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

وزير الخارجية : الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع

كأس مصر| الأهلي يخوض مرانه الأول بالسعودية

الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيف من أول شهر رمضان 2024

بايرن ميونيخ يرفض التفريط في نجم الفريق لصالح ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ