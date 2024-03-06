لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أفشة قبل الوصول إلى السعودية

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، على متن الطائرة قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة الزمالك مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.. ورافق البعثة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

كان الأهلي قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للمباراة.