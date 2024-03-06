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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا| حسم موقف محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف المصري محمد صلاح، نجم الريدز، من التواجد في مباراة سبارتا براج، غدًا الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ووفقاً للموقع الرسمي لليفربول، وضع كلوب اسم صلاح ضمن قائمة الريدز المكونة من 23 لاعبًا لخوض مباراة سبارتا براج.

محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مباراة سبارتا براج

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وجاءت قائمة ليفربول كاملة، كالآتي:

جوميز - إندو - فان دايك - كوناتي - دياز، سوبوسلاي - نونيز - ماك أليستر - صلاح - أدريان - جاكبو - إيليوت - تسيميكاس - روبرتسون - كلارك - جوردون - ماكونيل - كيليهير - كوماس- كوانساه - برادلي - موسيالوفسكي - مروزك.

ولم يشارك الدولي المصري مع الريدز منذ إصابته بعد مواجهة برينتفورد في منتصف فبراير الماضي، والتي سجل خلالها هدفا وصنع آخر في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح الريدز يورجن كلوب الدوري الأوروبي ليفربول

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