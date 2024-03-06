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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

صدى البلد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الميرنجي، تغييرا في طريقة اللعب الذي تحول إلى (4-3-3)، ويتواجد فالفيردي كجناح أيسر بدلا من البرازيلي رودريجو، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - فالفيردي.

وكان ريال مدريد حقق الفوز ذهابا على لايبزيج داخل ملعب ريد بول أرينا بنتيجة (1-0). 

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