وزير الخارجية البريطاني لـ جانتس: قلقون من الاجتياح العسكري لرفح

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قلق بلاده من أي هجوم إسرائيلي بري على مدينة رفح بغزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال كاميرون إنه خلال لقائه مع وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أكد له أنه لا يوجد تحسن حتى الآن في غزة وهذا يجب أن يتغير.

وأوضح أنه تحدث مع جانتس في وقت سابق اليوم حول واجب إسرائيل في تقديم المساعدات لغزة وقلق بريطانيا من احتمال شن هجوم عسكري على رفح.

وأشار كاميرون: "لقد أوضحت الخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لغزة، وقلق المملكة المتحدة العميق بشأن احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، لافتًا إلى أن “هذه محادثات صعبة ولكنها ضرورية”.