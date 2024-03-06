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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار البنك المركزي.. خالد أبو بكر: آن الأوان لانتهاء السوق الموازية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مضيفًا أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض.

وقال أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر، مضيفًا:" آن الأوان لانتهاء فكرة السوق الموازية".


وتابع:"وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".

وواصل:" لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء.. دا كلام كبير جدًا وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره.. اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".

وعلق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن القرار تاريخي وجريء وكان مطلب لمجتمع الأعمال، واستبقته خطوات حقيقية ملموسة.


وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار جاء بتوقيع "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وقرار جريء وجاء بامتياز، فهذا النوع من القرارات له أبعاد سياسية، ولكن في النهاية وبهذا القرار "سرطان سعرين الدولار اتشال".

وأوضح أبو بكر، أن هذه الخطوة إصلاحية وتاريخية كان لا بد من إجراءها، حيث تستأصل سرطان فجوة سرع الصرف، مضيفًا:"كان عندنا سرطان اسمه سعرين للدولار".

خالد أبو بكر السوق الموازي البنك المركزي المجموعة الاقتصادية جميع بطاقات الائتمان

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