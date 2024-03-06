محمد أبو العينين: مشروع رأس الحكمة «عبقري».. ومصر والإمارات يجمعهما تاريخ كبير|فيديو

أعرب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته بالحصول على جائزة الحكومة الرقمية في دبي بدولة الإمارات، مشيرًا إلى الإمارات دولة عربية لها تاريخ كبير استطاعت أن تكون في مصاف الدول العالمية في السنوات الأخيرة.

وأضاف النائب محمد أبوالعينين، خلال كلمته في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقمية في دبي، أن الإمارات دولة شقيقة لمصر، وهناك علاقة تاريخية تجمع بين البلدين، لافتًا إلى أن الإمارات تقدم الآن رسالة حضارية للعالم أجمع في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

مشروع رأس الحكمة سيقدم نموذجًا للعالم في الاستثمار



وأشار النائب محمد أبوالعينين، إلى أن الراحل الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات كانت لديه رؤية لدولته والوطن العربي ووضع ذلك في كتاب «رؤيتي» وكان يمتاز بالشهامة العربية الأصيلة، وتوارثها أبناء زايد والأجيال من بعده حاملين نفس الرسالة والأمانة.



وتابع النائب محمد أبوالعينين، أن الإمارات تقدم رسالة عصرية حديثة يفتخر بها العرب، مقدمًا التحية إلى الراحل الشيخ زايد آل نهيان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لما تشهده الإمارات من تقدم وتطور كبير ورؤية مستقبلية كبيرة.



كما أكد النائب محمد أبوالعينين، أنه يتمنى أن تجمع الأمة العربية استراتيجية موحدة في التكنولوجيا، وقد آن الآوان لفعل ذلك، لافتًا إلى المشروع العملاق الكبير بين مصر والإمارات بالاستثمار في رأس الحكمة.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة عبقري بمعنى الكلمة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيقدم نموذجًا للعالم في الاستثمار، والعبقرية في اختيار المكان ونقل السياحة العالمية في جنوب المتوسط.