عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار البنك المركزي.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم| «بقى بكام؟»

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 7-3-2024، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".


الذهب اليوم في مصر


وسجّل سعر  الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3657.25 جنيه للبيع و 3542.75 جنيه للشراء، بحيث انخفضت الأسعار بنحو 57.25 جنيه.


وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأعلى فئة حوالي 3200 جنيه للبيع و 3100 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 50 جنيهات.

 

آي صاغة: ارتباك وارتفاعات حادة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3200 جنيه

شعبة الذهب: قرار المركزي بمثابة إعلان عودة المعدن الأصفر للتسعير بشكله الطبيعي

 

سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2742.75 جنيه للبيع و 2657.25 جنيها للشراء، و خسر العيار نحو 42.75 جنيه.


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2133.25 جنيه للبيع و 2066.75 جنيه للشراء، حيث هبطت أسعاره بنحو 33.25 جنيه.


سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 25600 جنيه للبيع و 24800 جنيه للشراء، وسجل انخفاضا يقدر بنحو 400 جنيهًا.

والأونصة حوالي 2146 دولارًا للبيع و 2145 دولارًا للشراء بارتفاع نحو 2 دولار.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

تُعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يُعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالمياً: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب عيار 18 الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: تقديرات بموافقة الحكومة على فتح ممر آمن لإدخال مساعدات بقطاع غزة

خلال انتظار المساعدات.. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال قرب دوار النابلسي

خلال أقل من أسبوعين| تفاصيل إحالة 4 متهمين للمفتي في مقتل اللواء اليمني

شبانة: عدم وجود رعاة في صورة المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك أمر غريب

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

بعد التعويم.. أرخص ساعات سمارت في مصر: خيارات تناسب الجميع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تجهيز بوبس الشيش بالأعشاب| جديد وغير تقليدي

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ