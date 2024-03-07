عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قالي هموت النهاردة..شقيق جميل برسوم يكشف لصدى البلد الساعات الأخيرة في حياته

صدى البلد

استقبلت عائلة الفنان الراحل جميل برسوم أمس  الأربعاء، عزائه في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك، و كشف  شقيق الفنان اللحظات الأخيرة في حياته قبل رحيله.

وقال شقيق الفنان جميل برسوم، لصدى البلد، إن الراحل توقع وفاته قبلها بساعات قليلة، و أضاف  أنه تعرض لوعكة صحية بدأت في البطن.

وأضاف: ربنا يرحمه، كنا في المستشفى ورجعنا وقالي عايز أخد حمام، وكل اللي كان عنده شوية مخص في بطنه، والساعة 10 ونص قالي عايز أخد حمام للمرة الثالثة، والساعة 11 نام ومتحركش وأنا بصحيه عشان يشرب شاي لاقيته متوفي، وكان قايلي في نفس اليوم أنه هيموت النهاردة.

كما أعرب شقيق جميل برسوم، عن سعادته بتكريم شقيقه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما قبل وفاته بأيام، قائلًا: قالي بقالي 20 سنة بحضر المهرجان ومفتكرونيش، الحمد لله أفتكروني وكرموني قبل ما أموت.


وتوفي الفنان جميل برسوم  الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى، وأدى عليه صلاة الجنازة بكنيسة ماري جرجس بدمنهور بمشاركة عدد كبير من أسرته وأقاربه ومحبيه.

وتم دفن الجثمان مساء الاثنين الماضي بمقابر الأسرة بقرية قراقص بمركز دمنهور، وأقيم مساء  الاثنين الماضي العزاء داخل قاعة كنيسة ماري جرجس، بمشاركة الفنان عبد العزيز مخيون الذي حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل جميل برسوم.
وكشف  شقيق الفنان الراحل جميل برسوم إن شقيقه قد انتهى من تصوير مسلسل "فراولة" مع النجمة نيللي، وأكد أنه كان يقوم بتصوير عملين آخرين.


وأوضح شقيق الفنان الراحل جميل برسوم أن هناك شخصا اتصل بهم ابلغهم أن شقيقه له باقي مستحقات مالية، وطلب منّا أن نذهب إليه لنأخذها منه، وكان شقيقي سعيد لأنه كان مشغول بالأعمال الدرامية آخر 10 سنوات.  

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان السينما الكاثوليكي فى دورته الـ72، وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح أنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.


الفنان جميل برسوم شارك مؤخرًا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

 

 

 

IMG_20240307_044536
IMG_20240307_044536
images (88)
images (88)
images (86)
images (86)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

أول سلعة تتأثر| تفاصيل تراجع أسعار اللحوم بين 70 إلى 150 جنيها.. الكيلو بكام الآن ؟

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

بعد تكريمها من السيدة الأولى.. فريدة الزمر تُفصح عن أمنياتها| خاص

ترشيحاتنا

20 مليار دولار|صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر.. نهاية السوق الموازية وبداية اقتصاد مشرق.. تفاصيل

قتيلان و6 مصابين جراء قصف الحوثيين سفينة "true confidence" في خليج عدن

"التخطيط القومي" ينظم برنامجًا تدريبيًا حول تمكين المرأة بالحياة العامة في مصر

وزير خارجية الصين: الحرب الإسرائيلية على غزة وصمة عار على الحضارة

10 معلومات عنها| لعنة الفراعنة.. حقيقة أم خرافة؟

زيادة موارد التضامن للطلاب ذوي الإعاقة والأيتام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تجهيز بوبس الشيش بالأعشاب| جديد وغير تقليدي

ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة|شاهد

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ