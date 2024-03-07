قالي هموت النهاردة..شقيق جميل برسوم يكشف لصدى البلد الساعات الأخيرة في حياته

استقبلت عائلة الفنان الراحل جميل برسوم أمس الأربعاء، عزائه في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك، و كشف شقيق الفنان اللحظات الأخيرة في حياته قبل رحيله.

وقال شقيق الفنان جميل برسوم، لصدى البلد، إن الراحل توقع وفاته قبلها بساعات قليلة، و أضاف أنه تعرض لوعكة صحية بدأت في البطن.

وأضاف: ربنا يرحمه، كنا في المستشفى ورجعنا وقالي عايز أخد حمام، وكل اللي كان عنده شوية مخص في بطنه، والساعة 10 ونص قالي عايز أخد حمام للمرة الثالثة، والساعة 11 نام ومتحركش وأنا بصحيه عشان يشرب شاي لاقيته متوفي، وكان قايلي في نفس اليوم أنه هيموت النهاردة.

كما أعرب شقيق جميل برسوم، عن سعادته بتكريم شقيقه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما قبل وفاته بأيام، قائلًا: قالي بقالي 20 سنة بحضر المهرجان ومفتكرونيش، الحمد لله أفتكروني وكرموني قبل ما أموت.



وتوفي الفنان جميل برسوم الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى، وأدى عليه صلاة الجنازة بكنيسة ماري جرجس بدمنهور بمشاركة عدد كبير من أسرته وأقاربه ومحبيه.

وتم دفن الجثمان مساء الاثنين الماضي بمقابر الأسرة بقرية قراقص بمركز دمنهور، وأقيم مساء الاثنين الماضي العزاء داخل قاعة كنيسة ماري جرجس، بمشاركة الفنان عبد العزيز مخيون الذي حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل جميل برسوم.

وكشف شقيق الفنان الراحل جميل برسوم إن شقيقه قد انتهى من تصوير مسلسل "فراولة" مع النجمة نيللي، وأكد أنه كان يقوم بتصوير عملين آخرين.



وأوضح شقيق الفنان الراحل جميل برسوم أن هناك شخصا اتصل بهم ابلغهم أن شقيقه له باقي مستحقات مالية، وطلب منّا أن نذهب إليه لنأخذها منه، وكان شقيقي سعيد لأنه كان مشغول بالأعمال الدرامية آخر 10 سنوات.

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان السينما الكاثوليكي فى دورته الـ72، وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح أنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.



الفنان جميل برسوم شارك مؤخرًا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

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