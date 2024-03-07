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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع حالة الطوارئ بالأجهزة الخدمية بالإسكندرية بسبب سقوط الأمطار

صدى البلد

قرر محافظ الاسكندرية محمد الشريف، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق؛ بسبب سقوط الأمطار، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع أي تجمعات، وأكد أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ 24 ساعة؛ لتلقي أي بلاغات.


وتعرضت الإسكندرية صباح اليوم الخميس لأمطار خفيفة، دون تأثير على سير المشاه والسيارات، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بالميناء بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.


كما انتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار؛ لتصريفها وتسهيل الحركة.


بدوره، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد وتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر؛ لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
 

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