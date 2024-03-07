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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال: الموسم الرابع من المداح يشهد ظهور الكثير من الأشخاص الشريرة

صدى البلد

يُطل النجم حمادة هلال في موسم جديد من المٌسلسل تحت عنوان "المداح أسطورة العودة"، والذي يُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان.

تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاقمُختلفة، حيث تتواصل الحرب مع الجن، ويظهر له المارد "قزح" في صورة إنسان، ويحاول "سميح" فتح بوابات الشياطين للقضاء علىصابر الذي يقف لهم بالمرصاد بفضل هبه الله عليه وبمُساعدة أصحاب السر..

أوضح النجم حمادة هلال، أن الموسم الرابع من "المداح أسطورة العودة"، يشهد الكثير من الأفكار الجديدة، حيث تتضمن الحلقات ظهورالكثير من الأشخاص الشريرة الذين يُحاربوا صابر ويحاولوا أن يجذبوه لعالمهم، بينما هو يُقاوم ويُحاول أن يُجند علمه وخبراته في مُساندةالبسطاء والمُحتاجين. ويضيف أن "ما يميز هذا الموسم أيضاً، هو تحركنا للتصوير في أماكن جديدة وغير تقليدية ويُظهر المُسلسل الكثير منالمدن والمعالم الأثرية والسياحية في مصر بصورة جديدة وغير مألوفة، في مدن أسوان، سيوه، الفيوم، بحيرة البرلس وغيرها وأحد التيماتالتي يعمل عليها المُسلسل في هذا الموسم هو الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج

النجم حمادة هلال حمادة هلال خالد سرحان حنان سليمان سهر الصايغ

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