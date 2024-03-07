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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار

صدى البلد

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلي كفر الدوار بمحافظة البحيرة لتفقد شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر .

واستمع مدبولي لشرح حول تفصيلي عن مراحل تطوير الشركة ومراحل الإنتاج الحرير الصناعى وألياف البوليستر.

وتعد شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، هى أول شركة منتجة للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط،

بدأت الشركة إنتاجها من الحرير الصناعى لإنتاج الخيوط والألياف وورق السيلوفان عام 1948 بتكنولوجيا من شركة فون كوهورن الأمريكية، وفى عام 1957 تم إنشاء مصنع النايلون بالتعاون مع شركة زيمر الألمانية لإنتاج خيوط وألياف النايلون، ثم تم إنشاء مصنع غزل الألياف الصناعية عام 1975 بمعدات من شركة تكستيما الألمانية.

وفى 20 يوليو 1998 صدر قرار ليعمل مصنعا ألياف وخيوط البوليستر كشركة مستقلة باسم شركة «مصر لألياف وخيوط البوليستر» ضمن خطة الدولة لدعم برنامج الخصخصة آنذاك، لتبدأ الشركة الجديدة فى تطوير مصنع ألياف البوليستر عام 2006، ثم صدر قرار ضم الشركتين فى 17 يناير 2008 تحت اسم «شركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر» لتضافر الجهود لإتمام مشروع تطوير مصنع ألياف البوليستر وليبدأ المشروع إنتاجه ويتم افتتاحه فى مايو 2010.

وفى 2022 جرى تعديل غرض الشركة لإنتاج ألياف وخيوط البوليستر فقط وصلت إيرادات شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر خلال 2023 إلى 838.41 مليون جنيه والارباح  خلال عام 2023  إلى 295.04 مليون جنيه

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