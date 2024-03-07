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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فتحي عبد الوهاب عن المداح: أول تعاون يجمعنى بـ حمادة هلال

صدى البلد

 

يُطل النجم حمادة هلال في موسم جديد من المٌسلسل تحت عنوان "المداح أسطورة العودة"، والذي يُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان.

تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاقمُختلفة، حيث تتواصل الحرب مع الجن، ويظهر له المارد "قزح" في صورة إنسان، ويحاول "سميح" فتح بوابات الشياطين للقضاء علىصابر الذي يقف لهم بالمرصاد بفضل هبه الله عليه وبمُساعدة أصحاب السر.

من جانبه، أشار النجم فتحي عبد الوهاب إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها مع الفنان حمادة هلال والمخرج أحمد سمير، معرباًعن سعادته بهذا التعاون. وقال أنه يعتبر نفسه من جمهور حمادة هلال، مشيراً إلى أن سر نجاح "المداح" هو ارتباطة بالثقافة الشعبيةواختيار موضوع يلامس أفكار البسطاء. ولفت فتحي عبد الوهاب إلى أنه يؤدي شخصية باحث في الإعجاز القرآني وله باع طويل ويحظىبثقة الكثير من المُتخصصين، وفي الوقت ذاته هو يؤدي الجانب الشرير في الحلقات ويُحاول توظيف خبرته الكبيرة في نشر هذا الشربصورة لافته أملاً في القضاء على صابر ومن يُسانده.

الفنان حمادة هلال النجم فتحي عبد الوهاب النجم حمادة هلال فتحي عبد الوهاب

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