فيتامين يحافظ على صحة الجلد والعينين ويقوي الجهاز المناعي

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن دور فيتامين هـ (Vitamin E) في الحفاظ على صحة الجلد والعينين، وتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض والعدوى (الجهاز المناعي).
وأضافت هيئة الدواء إن اهم مصادره « الزيوت النباتية، مثل زيت الكانولا (زيت الخضار) ودوار الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون، والمكسرات والبذور، وجنين القمح - الموجود في الحبوب ومنتجات الحبوب » .
الجرعة اليومية
وأشارت هيئة الدواء إلي أن الجرعة اليومية للبالغين: ٤ ملغ يوميًا للرجال و ٣ ملغ يوميًا للنساء موضحة إن نقص فيتامين هـ يؤدي إلى ضعف العضلات، و صعوبة في المشي ، تنميل ووخز في اليدين والقدمين، و مشاكل الرؤية، وضعف الجهاز المناعي، و تلف الأعصاب.