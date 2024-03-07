فيتامين يحافظ على صحة الجلد والعينين ويقوي الجهاز المناعي

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن دور فيتامين هـ (Vitamin E)​​ في الحفاظ على صحة الجلد والعينين، وتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض والعدوى (الجهاز المناعي).​

​وأضافت هيئة الدواء إن اهم مصادره « الزيوت النباتية، مثل زيت الكانولا (زيت الخضار) ودوار الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون، والمكسرات والبذور، وجنين القمح - الموجود في الحبوب ومنتجات الحبوب » .

​الجرعة اليومية

وأشارت هيئة الدواء إلي أن الجرعة اليومية للبالغين: ٤ ملغ يوميًا للرجال و ٣ ملغ يوميًا للنساء موضحة إن ​نقص فيتامين هـ يؤدي إلى ضعف العضلات، و صعوبة في المشي​ ، تنميل ووخز في اليدين والقدمين، و مشاكل الرؤية، وضعف الجهاز المناعي، و تلف الأعصاب.​