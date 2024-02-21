فيتامين د .. تعرف على مصادره الطبيعية وأضرار نقصه بالجسم

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا لتوضيح مدى أهمية « فيتامين د​ » لجسم الإنسان، موضحة أنه يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في الجسم، كما أنه ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.​

وتناولت الهيئة مصادر فيتامين د​، موضحة ان الجسم يقوم بتكوين فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق، كما يتوفر أيضًا في عدد قليل من الأطعمة، مثل: الأسماك الزيتية ( السلمون والسردين والرنجة والماكريل)، واللحوم الحمراء، والكبد، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة - مثل بعض الدهون والحبوب الجاهزة للإفطار.

الجرعة اليومية من ​فيتامين د​

وأشارت هيئة الدواء إلي أن الأطفال من عمر سنة واحدة والبالغون في حاجة إلى ١٠ ميكروغرام من فيتامين د يوميًا، ويشمل ذلك الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د.​

ويحتاج الأطفال حتى عمر سنة واحدة من ٨.٥ إلى ١٠ ميكروغرام من فيتامين د يوميًا.​

واوضحت هيئة الدواء أن نقص فيتامين د، يؤدي إلى تشوهات عظمية، مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين.​