فيتامين د .. تعرف على مصادره الطبيعية وأضرار نقصه بالجسم

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا لتوضيح مدى أهمية « فيتامين د » لجسم الإنسان، موضحة أنه يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في الجسم، كما أنه ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.
وتناولت الهيئة مصادر فيتامين د، موضحة ان الجسم يقوم بتكوين فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق، كما يتوفر أيضًا في عدد قليل من الأطعمة، مثل: الأسماك الزيتية ( السلمون والسردين والرنجة والماكريل)، واللحوم الحمراء، والكبد، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة - مثل بعض الدهون والحبوب الجاهزة للإفطار.
الجرعة اليومية من فيتامين د
وأشارت هيئة الدواء إلي أن الأطفال من عمر سنة واحدة والبالغون في حاجة إلى ١٠ ميكروغرام من فيتامين د يوميًا، ويشمل ذلك الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د.
ويحتاج الأطفال حتى عمر سنة واحدة من ٨.٥ إلى ١٠ ميكروغرام من فيتامين د يوميًا.
واوضحت هيئة الدواء أن نقص فيتامين د، يؤدي إلى تشوهات عظمية، مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين.