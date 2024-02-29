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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن نقص فيتامين د في الجسم

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن ڤيتامين د.

 

وقال شعبان هل هو ڤيتامين أم هرمون الحقيقة هو أقرب إلي الهرمون لأنه يتم تصنيعه في الجلد من الكوليسترول بتحفيز من أشعة الشمس.

وتابع شعبان لو أتيح التعرض للشمس بفترات كافية  ليس الوجه واليدين فقط لكن مساحة أكبر من الجلد( الشمس مفيدة وضارة)مع احتواء الطعام علي البيض والألبان والأسماك لما كانت ثمة حاجة لتناول المستحضرات الفيتامينية

المعدل المناسب لا يقل عن ٣٠ نانو جرام في الملليليتر وحديثا بعض الدراسات تهدف للوصول إلي معدل ٥٠ نانو جرام في الملليليتر.

لابد من التحليل في معمل موثوق به لأن معدلات الخطأ في قياسه واردة جداً.

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص ڤيتامين د الأطفال.
كبار السن
من يعانون من مشاكل في المعدة أو الكلي تؤثر علي مستوى فيتامين د.

أعراض نقص فيتامين د 
أوجاع وهشاشة في العظام والمفاصل
أوجاع في الصدر واختلال في دقات القلب 
الإرهاق
نقص المناعة

الفوائد المحسومة علميا
صحة العظام 
وعلاج كساح الأطفال 
وهشاشة عظام الكبار

الفوائد غير المؤكدة
الوقاية من السرطان 
وأمراض القلب 
وضعف الانتصاب
والزهايمر 
والإرهاق 
ونقص المناعة

أحيانا زيادة ڤيتامين دي عن معدلاته الطبيعية قد يؤدي إلي عواقب وخيمة مثل ترسب الكالسيوم في القلب والأوعية.

استشارى امراض القلب الدكتور جمال شعبان الفيتامين العظام والمفاصل الوقاية من السرطان نقص فيتامين د نقص ڤيتامين د نقص فيتامين

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