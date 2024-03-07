انفجار قوي في مصفاة لتكرير النفط جنوب إيران



أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إنفجارا وقع في مصفاة بندر عباس النفطية لتكرير النفط جنوب إيران حيث تسبب ذلك في سقوط عدد من الوفيات والجرحى.



وفي وقت سابق وقع تفجير في خطوط أنابيب الغاز في إيران والتي قال عنها وزير النفط الايراني " جواد اوجي" حينها بأنها

مؤامرة صهيونية تم إحباطها.

واضاف وزير النفط بأنه لم يحدث انقطاع للغاز في أي مكان في ايران عقب هذا الحادث، مشيرا إلى أنه وفي أقصر وقت ممكن، تم إصلاح وتشغيل خطوط أنابيب الغاز التي كان معظمها في مناطق جبلية و وعرة.

واشار اوجي الى ان العدو كان ينوي قطع الغاز المنزلي عن محافظات كبيرة لإثارة المشاكل لدى الناس، لكن بفضل الله وجهود خبراء الصناعة النفطية تم تحييد هذا العمل الخبيث واحباط مؤامرة العدو.