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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منها البنك الأهلى والتجاري ..ما لا تعرفه عن التدريب عن طريق المحاكاة

صدى البلد

يعتبر التدريب عن طريق المحاكاة  أسلوبًا فعالًا لتعلم المهارات وتطوير القدرات في مجموعة متنوعة من المجالات حيث يتم استخدام المحاكاة لإنشاء بيئة افتراضية تعكس الواقع وتمكن الأفراد من التفاعل معها وممارسة المهارات واتخاذ القرارات في سياق آمن ومحاكاة للظروف الحقيقية.

وتعتمد فكرة التدريب عن طريق المحاكاة على توفير تجربة واقعية ومتكاملة للمتدربين دون المخاطر الحقيقية المرتبطة بالتجارب العملية.

حيث  يتم إنشاء بيئات محاكاة تعتمد على البرمجيات والأجهزة والمعلومات الواقعية لإعادة إنتاج سيناريوهات معينة ومشاهد واقعية، وتتيح للمتدربين التفاعل مع هذه البيئات والتعامل معها بشكل فعال.

وفى هذا الإطار تشارك عدد من الجهات الكبرى فى مثل هذا النوع مثل المصرية للاتصالات والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولى وغيره من الجهات طبقا لتصريح عمر أبو زينة  الرئيس التنفيذي لشركة براكتيكس المتخصصة فى هذا النوع من التدريب .

 

وأشار  أبو زينة إلى أن قطاع البنوك هو أكثر قطاع اهتماما بمثل هذا النوع من التدريب يليه الاتصالات ثم قطاع البترول ثم تأتى تباعا باقى القطاعات .

وأكد إن التدريب بالمحاكاة يشمل خدمات مثل التعامل مع الذات والتكيف مع التغير والتخطيط والتنظيم والتفاوض وإدارة الأداء وإدارة التغيير والقيادة الاستراتيجية 

وأشار إلى أن التدريب عبر المحاكاة يتميز بالتمرين على أرض الواقع بشكل تفاعلي باستخدام جميع الحواس .

التدريب عن طريق المحاكاة المهارات المصرية للاتصالات البنك الأهلى المصرى

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