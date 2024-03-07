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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سمير فرج: المداح شهد تطويراً في أماكن التصوير وخصوصاً المعالم الأثرية

صدى البلد

يُطل النجم حمادة هلال في موسم جديد من المٌسلسل تحت عنوان "المداح أسطورة العودة"، والذي يُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان.
 

تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاقمُختلفة، حيث تتواصل الحرب مع الجن، ويظهر له المارد "قزح" في صورة إنسان، ويحاول "سميح" فتح بوابات الشياطين للقضاء علىصابر الذي يقف لهم بالمرصاد بفضل هبه الله عليه وبمُساعدة أصحاب السر..

من جهته رأى المخرج أحمد سمير فرج، أن أسباب استمرارية "المداح" ونجاحه موسماً بعد آخر، هو أننا نبحث عن مُنافسة أنفسنا كفريق عمل، وتحولت رحلة عملنا إلى شغف حقيقي وليس مجرد عمل عادي، بالإضافة إلى التدقيق والبحث الحقيقي في طبيعة الأشياء والموضوعات وحتى الأسماء التي يتم إختيارها للأبطال، مع العلم أن صعوبة النجاح سنوياً تزيد من الأعباء النفسية على فريق العمل لتقديم الأفضل. 

وأشار المخرج أحمد سمير فرج إلى أن التصوير شهد تطويراً في الأماكن وخصوصاً المعالم الأثرية مثل هرم زوسر وبعض مناطق سقارة،وغيرها مع الاحتفاظ بالأماكن الثابته من الموسم الأول. 

وأضاف أن هناك شخصيات جديدة انضمت للأحداث ولها تأثير كبير على سياق الدراما وخصوصاً الذين يقدمون أدوار الشر.

وأشاد فرج بالدعم الكبير من الجهات الإنتاجية التي تتفهم مدى صعوبة ودقة العمل الذي نقدمه، شارحاً أن "احداث العمل يتم تناولها منأربعة جوانب، الجانب القانوني، الجانب الطبي، الديني وأيضاً الجانب الإنساني.. فالمشاهد سيرى المعالجة القانونية لهذه الحالة، بالإضافةإلى الجانب الديني في هذا الأمر، كأننا نقدم وثائقياً في إطار درامي لشخص يعيش هذا الواقع، ونطرح القضية بشكل سهل وبسيط ومباشر، لا ينحاز إلى جهة على حساب أخرى". ولفت إلى أن أهم ما يركز عليه عندما يختار ممثلين للعمل معه هو شخصية الممثل خلف الكاميرا، لأن ذلك سيمنحه طاقة إيجابية تساعده في التحضير للشخصية مع الممثل.

 

مُسلسل "المداح أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبه مجدي، دياب، سهر الصايغ، خالد سرحان وآخرين..، ومنتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.

أحمد سمير فرج النجم حمادة هلال خالد سرحان حمادة هلال

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