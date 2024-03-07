الأهلي كده كده هيكسب.. خالد الغندور يثير الجدل بتوقعه الفائز بكأس مصر

توقع الإعلامي الرياضي خالد الغندور، نتيجة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال: "الأهلي لاعيبته جامدين جدًا وكده كده هيكسب، ممكن نتيجة ١/٠، وتألق موديست".

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة غداً الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

لقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.