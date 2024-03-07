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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السبت .. عرض فيلم الرؤيا بنادى السينما المستقلة

صدى البلد

يعرض نادي السينما المستقلة بالقاهرة فيلم الرؤيا للمخرج محمد سحيو ومونتاج طارق نظير، وذلك يوم السبت القادم الموافق ٩ مارس.

الفيلم يناول قصة شاب يحاول أن يرسم صورة جيدة للرسول من أوصافه بالسيرة ولكنه لا يستطيع ويرى رؤيه الرسول، ويسأل علماء الدين عن مشروعيه رسم صورة للرسول ولكن الاجابه تأتى فى النهايه  أن اتباع خلقه للرد اولى من ابداع خلقه.
وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة للفيلم القصير ، لمناقشة الفيلم مع صنُاعة والجمهور.

الفيلم حاصل على دعم وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما ، وتم عرضه مؤخراً ضمن فعاليات الدورة ال ٢٥ لمهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ،

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

قطاع صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان القاهرة للفيلم القصير مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية نادي السينما المستقلة وزارة الثقافة المصرية

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